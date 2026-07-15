Cambio Festival torna all’antico Assisi va sempre a tutta musica

Cambio Festival entra nel vivo e torna alle origini dopo l’anteprima di giugno San Gregorio: da domani al 18 luglio la manifestazione torna nella sua location storica, il Castello dei Figli di Cambio a Palazzo di Assisi, con tre appuntamenti sempre alle 21.45. Si comincia, dunque, domani, con Paolo Ricca Group e special guest David Cross (storico violinista dei King Crimson), per una serata dedicata al jazz-rock e al progressive europeo. Il Paolo Ricca Group è una delle formazioni più significative del jazz-rock italiano: in vent’anni di attività, la formazione ha pubblicato quattro album di brani originali composti da Ricca, collaborando con importanti artisti della scena internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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