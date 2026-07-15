A giugno, i vini senesi hanno registrato un calo dei prezzi e un aumento delle scorte in cantina. La vendemmia 2026 si avvicina, e le aziende del settore sono preoccupate non solo per le condizioni meteorologiche, che potrebbero anticipare la raccolta delle uve, ma anche per gli aspetti economici. I dati indicano un trend di prezzi in diminuzione e scorte in crescita, evidenziando una fase di difficoltà per la filiera enologica locale.

Mentre la vendemmia 2026 si avvicina, le preoccupazioni della filiera aumentano. Non solo per il fattore meteo. Se infatti è preventivabile un anticipo sulla raccolta delle uve se il trend delle temperature dovesse mantenersi così bollente, sono i dati economici a preoccupare gli operatori. I temi chiave sono tre: mercato lento, stock in cantina al massimo storico da 4 anni e prezzi in ulteriore calo. I dati sono quelli diffusi dall’Osservatorio di Unione italiana vini su elaborazioni Masaf di Cantina Italia relativi al mese di giugno: nelle cantine italiane c’è poco spazio per il vino che deve ancora arrivare. Infatti, a giugno 2026, le giacenze salgono a +8,4% rispetto a giugno 2025 (a maggio segnavano +7,3%) per un totale, mosti inclusi, di 50,3 milioni di ettolitri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calo dei prezzi e stock in cantina. Giugno ’difficile’ per i vini senesi

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