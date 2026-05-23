Partì tutto dall' intuizione di nonno Luigi nel 1951 i vini della cantina cesenate collezionano premi in Europa

Notizia in breve

Nel 1951, un nonno iniziò a produrre vino nel suo terreno a Carpineta di Cesena. Da allora, i vini della cantina sono stati premiati in Europa, con riconoscimenti assegnati ogni anno. Questi premi sono attribuiti al lavoro di tutta la famiglia, inclusi gli avi. La produzione ha mantenuto una continuità nel tempo, consolidando la reputazione della cantina nel settore vinicolo.