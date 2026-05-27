Calendario scolastico 2026 27 | tutte le date Regione per Regione PDF e mappa interattiva

Da orizzontescuola.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Con l’anno scolastico 202526 in fase di conclusione, diverse Regioni hanno già approvato o annunciato le date delle lezioni per il 202627. Sono disponibili PDF e mappe interattive che mostrano il calendario regione per regione. La pianificazione delle scuole si differenzia a seconda delle aree, con alcune che hanno già fissato le date di inizio e fine delle lezioni. Le autorità regionali continuano a comunicare aggiornamenti ufficiali sui calendari scolastici.

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Con la conclusione dell’anno scolastico 202526 ormai vicina, molte Regioni hanno già approvato o annunciato il calendario delle lezioni per il 202627. Anche per il prossimo anno si conferma un avvio differenziato sul territorio nazionale, con il ritorno in classe previsto tra il 7 e il 17 settembre a seconda delle decisioni regionali. Le prime scuole a riaprire saranno quelle della Provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni inizieranno il 7 settembre. Nella stessa settimana partiranno anche Trento, Valle d’Aosta e Veneto. La maggior parte delle Regioni, però, concentrerà il rientro tra il 14 e il 16 settembre. Le chiusure delle lezioni varieranno tra il 5 e il 10 giugno 2027 per scuole primarie e secondarie, mentre le scuole dell’infanzia proseguiranno fino al 30 giugno nella maggior parte delle Regioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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