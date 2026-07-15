Roma si prepara a vivere un'ondata di caldo africano con temperature percepite fino a 39 gradi. Il Ministero della Salute ha emesso un allerta bollino rosso per il 15 e 16 luglio, il livello massimo di attenzione previsto dal sistema di prevenzione. La città resta sotto pressione a causa delle alte temperature in aumento rispetto ai giorni precedenti.

La nuova ondata di caldo africano continua a stringere nella sua morsa la Capitale. Per mercoledì 15 e giovedì 16 luglio il Ministero della Salute ha assegnato a Roma il bollino rosso, il livello massimo di allerta previsto dal sistema nazionale di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute. Si tratta di una situazione di rischio che non riguarda soltanto anziani, bambini e persone fragili, ma può avere conseguenze anche sulla popolazione sana e attiva. Secondo il bollettino diffuso dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale coordinato dal Ministero della Salute, le temperature continueranno a salire nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Caldo, Roma verso il picco dell’ondata africana: bollino rosso il 15 e 16 luglio, fino a 39 gradi percepiti

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Meteo, ondata di caldo e afa: temperature fino a 30° nel weekend. Le previsioni

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