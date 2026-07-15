Il caldo record di questa estate ha portato a un aumento di irritabilità e stress tra le persone. Secondo uno specialista, le alte temperature influenzano negativamente la salute mentale, rendendo più frequenti i conflitti e gli stati di tensione. Le ondate di calore prolungate sono state associate a un incremento di malessere psicologico, con effetti che si manifestano anche in ambienti chiusi. Non sono ancora stati definiti interventi specifici, ma si consiglia di adottare misure per proteggere la salute mentale durante i picchi di caldo.

Roma, 15 luglio 2026 – Il caldo estremo ha effetti innegabili sul nostro cervello e ci fa diventare più irritabili, stressati, pronti a litigare con tutti, dalla casa all’ufficio. Siamo insonni, confusi e stanchi. C’è anche questo elenco nell’analisi della Sima (Società italiana di medicina ambientale). E c’è l’esperienza del presidente Alessandro Miani, medico chirurgo, docente universitario, giornalista e comunicatore scientifico che ci spiega come prenderci cura della nostra salute mentale. Professore, la psiche soffre l’afa record di queste settimane. Che cosa sappiamo degli effetti che i picchi di calore provocano sul nostro cervello? “Quando le temperature sono elevate, di giorno e di notte, il corpo non riesce a ritrovare un proprio equilibrio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caldo record, Miani: “Ecco come prendersi cura della salute mentale”

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