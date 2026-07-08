Il sorriso e la salute | perché prendersi cura dei denti migliora la qualità della vita

Da laprimapagina.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sorriso è considerato uno degli aspetti che influisce sulla percezione di sé e sugli altri. Prendersi cura dei denti può migliorare la qualità della vita, secondo studi recenti. La cura orale regolare aiuta a prevenire problemi come carie e gengiviti, riducendo il rischio di complicazioni. Mantenere una buona igiene orale è fondamentale per preservare la salute generale e favorire un’immagine positiva in contesti sociali.

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Il sorriso e la salute: perché prendersi cura dei denti migliora la qualità della vit Il sorriso è uno degli elementi che più contribuiscono al modo in cui ci presentiamo agli altri. È coinvolto nelle relazioni personali, nella comunicazione quotidiana e nella percezione che abbiamo di noi stessi. “È il principale biglietto da visita, la prima cosa che mostriamo alle persone con cui interagiamo e che ci accompagna nelle azioni quotidiane”, come ricordano gli esperti dello studiodentisticopasqualotto.it. Se spesso si tende a considerarlo soltanto dal punto di vista estetico, non bisogna dimenticare che dietro un bel sorriso c’è prima di tutto una bocca sana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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