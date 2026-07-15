Caldo record così si rischia di morire per l’ondata di calore | Colpi disidratazione e patologie

Un’ondata di caldo estremo a giugno ha provocato almeno 14.000 morti in eccesso nei sei paesi più colpiti in Europa Occidentale. I dati preliminari mostrano un aumento significativo di decessi rispetto ai mesi precedenti, attribuiti a colpi di calore, disidratazione e altre patologie legate alle alte temperature. Le temperature record hanno superato i livelli abituali, influendo sulla salute pubblica e sulla mortalità.

L’ondata di caldo record di giugno ha causato migliaia di morti in tutta l’Europa Occidentale. I dati ufficiali preliminari sulla mortalità nell’area e le stime dei ricercatori dai sei paesi più colpiti indicano almeno 14mila decessi in eccesso durante il periodo di caldo estremo registrato il mese scorso. Le cifre includono circa 2mila decessi in eccesso in Francia, 1.740 in Belgio, 6.800 in Germania e 480 nei Paesi Bassi, oltre a 810 decessi specificamente legati al caldo in Spagna e circa 2.200 decessi dovuti al caldo nel Regno Unito. «Le alte temperature uccidono per colpo di calore o disidratazione, ma anche aggravando le patologie esistenti», spiega al Corriere della Sera Tiziano Lucchi, direttore dell’Unità operativa di geriatria del Policlinico di Milano. 🔗 Leggi su Open.online

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