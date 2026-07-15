Le temperature continueranno ad aumentare con il picco previsto per venerdì. L’alta pressione interessa tutta la regione, comprese le zone verdi del Chianti, causando un’ondata di calore intensa. L’esperto conferma che il caldo si farà sentire ancora nei prossimi giorni, con valori elevati in tutta la provincia. Nessuna area è esente dall’ondata di calore, che si protrarrà fino al fine settimana.

Siena, 15 luglio 2026 – Siena e la sua provincia sono a bollore. Neppure le zone immerse nel verde del Chianti si salvano dall’alta pressione che ha portato un’ondata di calore da togliere il fiato. Basta pensare che a Gaiole lunedì si sono registrati ben 36 gradi anche se la minima è scesa addirittura fino a 16°. Tradotto, la notte si riesce a respirare. E a recuperare energie per affrontare giornate segnate da un cambiamento climatico, ormai impossibile da negare. E che assomigliano, nel ricordo di tanti senesi, all’estate 2003. Se non fosse che le ondate di calore quest’anno sono state già molteplici e soprattutto hanno una durata prolungata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo, il picco sarà venerdì. “Le temperature saliranno ancora”. Parla l’esperto

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