Venerdì a Novara si sono raggiunti i 30°C, segnando il picco di caldo. La giornata ha visto temperature elevate che potrebbero influenzare la gestione degli spazi all'aperto. Le prime piogge sono previste per la notte, anche se non sono ancora stati indicati orari precisi. La situazione meteorologica rimane sotto osservazione, ma si prevede un calo delle temperature con l’arrivo delle piogge.

? Punti chiave Come influenzerà questo caldo la gestione degli spazi all'aperto?. Quando arriveranno le prime piogge previste per la notte?. Perché la temperatura minima non permetterà un rinfrescamento notturno?. Come cambierà il meteo nel weekend dopo il picco di venerdì?.? In Breve Minima di 21°C prevista per venerdì 29 maggio nelle aree della pianura.. Possibili piogge isolate da 0.2 millimetri tra venerdì sera e notte.. Zero termico in salita fino a 3761 metri sulle vette alpine piemontesi.. Stabilità e caldo previsti per tutto il weekend fino a lunedì 1 giugno.. Il sole di fine maggio scalderà Novara e la provincia con temperature che toccheranno i 30°C durante la giornata di venerdì 29 maggio 2026, mentre l’alta pressione consolida il suo dominio sul Nord Ovest italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novara, venerdì picco di caldo: le temperature toccano i 30°C

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