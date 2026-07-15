Siamo nel pieno della terza ondata di calore da maggio ma, come osserva il meteorologo e climatologo Giulio Betti, possiamo anche vederla come «un’unica ondata di calore senza fine e con poche tregue». Fra giovedì e venerdì, racconta Betti, è previsto il picco sulle regioni centrali e meridionali, in particolare Puglia, Basilicata, parte della costa adriatica e soprattutto Sicilia, Sardegna dove le temperature supereranno i 40 gradi Celsius (°C), fino a 44-45°C nelle zone interne. Al Nord i picchi sono di quasi 10 gradi più bassi, parliamo di 36-37°C. Dieci gradi sono tantissimi, ma 36°C sono pur sempre un supplizio. L’avremmo immaginato che con temperature del genere avremmo potuto festeggiare un picco di calore quasi gentile? E poi venne la tempesta Con il calore, ormai lo abbiamo imparato, arrivano i temporali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Caldo estremo? Se lavorassimo bene potremmo avere estati più fresche tra 20 anni (come stanno già facendo in altri luoghi del mondo)

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