Caldo estremo? Se lavorassimo bene potremmo avere estati più fresche tra 20 anni come stanno già facendo in altri luoghi del mondo
In piena terza ondata di calore iniziata a maggio, il meteorologo e climatologo Giulio Betti descrive questa fase come un’unica ondata di calore continua, con poche pause. Se si migliorassero le strategie di lavoro e gestione delle risorse, alcune aree potrebbero sperimentare estati più fresche tra 20 anni, come già accaduto in altre parti del mondo.
Siamo nel pieno della terza ondata di calore da maggio ma, come osserva il meteorologo e climatologo Giulio Betti, possiamo anche vederla come «un’unica ondata di calore senza fine e con poche tregue». Fra giovedì e venerdì, racconta Betti, è previsto il picco sulle regioni centrali e meridionali, in particolare Puglia, Basilicata, parte della costa adriatica e soprattutto Sicilia, Sardegna dove le temperature supereranno i 40 gradi Celsius (°C), fino a 44-45°C nelle zone interne. Al Nord i picchi sono di quasi 10 gradi più bassi, parliamo di 36-37°C. Dieci gradi sono tantissimi, ma 36°C sono pur sempre un supplizio. L’avremmo immaginato che con temperature del genere avremmo potuto festeggiare un picco di calore quasi gentile? E poi venne la tempesta Con il calore, ormai lo abbiamo imparato, arrivano i temporali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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