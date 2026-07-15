Caldo da oggi raddoppiano le città con bollino rosso Più decessi in Europa

Da ilsole24ore.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi sono 15 le città italiane con il bollino rosso, il massimo livello di allerta per il caldo, rispetto a 7 di ieri. La terza ondata di calore di quest’anno si è intensificata, causando un aumento delle temperature. In Europa, si registrano più decessi legati alle alte temperature.

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Il caldo non dà tregua all’Italia. La morsa della terza ondata di calore di quest’anno si intensifica: sono 15 oggi le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta, più del doppio rispetto a ieri. Lunedì erano solo quattro. Tra le città dove il livello di allerta è massimo, a Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino si aggiungono oggi Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il resto dei 27 comuni monitorati dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sono in giallo o arancione, mentre da nessuna parte il livello di rischio è minimo, a conferma delle condizioni meteorologiche estreme in cui ormai da oltre una settimana versa la penisola. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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