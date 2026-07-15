Oggi sono 15 le città italiane con il bollino rosso, il massimo livello di allerta per il caldo, rispetto a 7 di ieri. La terza ondata di calore di quest’anno si è intensificata, causando un aumento delle temperature. In Europa, si registrano più decessi legati alle alte temperature.

Il caldo non dà tregua all’Italia. La morsa della terza ondata di calore di quest’anno si intensifica: sono 15 oggi le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta, più del doppio rispetto a ieri. Lunedì erano solo quattro. Tra le città dove il livello di allerta è massimo, a Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino si aggiungono oggi Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il resto dei 27 comuni monitorati dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sono in giallo o arancione, mentre da nessuna parte il livello di rischio è minimo, a conferma delle condizioni meteorologiche estreme in cui ormai da oltre una settimana versa la penisola. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caldo, da oggi raddoppiano le città con bollino rosso. Più decessi in Europa

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