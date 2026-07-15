Caldo da oggi raddoppiano le città con bollino rosso Ecco come sono aumentati i decessi in Europa

Da ilsole24ore.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi sono 15 le città italiane classificate con bollino rosso, il livello massimo di allerta per il caldo, rispetto alle 7 di ieri. Si tratta di un aumento superiore al doppio nel giro di 24 ore. Secondo i dati, in Europa si registra un incremento dei decessi correlati alle alte temperature.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il caldo non dà tregua all’Italia. La morsa della terza ondata di calore di quest’anno si intensifica: sono 15 oggi le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta, più del doppio rispetto a ieri. Lunedì erano solo quattro. Tra le città dove il livello di allerta è massimo, a Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino si aggiungono oggi Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il resto dei 27 comuni monitorati dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sono in giallo o arancione, mentre da nessuna parte il livello di rischio è minimo, a conferma delle condizioni meteorologiche estreme in cui ormai da oltre una settimana versa la penisola. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

caldo da oggi raddoppiano le citt224 con bollino rosso ecco come sono aumentati i decessi in europa
© Ilsole24ore.com - Caldo, da oggi raddoppiano le città con bollino rosso. Ecco come sono aumentati i decessi in Europa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caldo, il picco in arrivo: oggi 16 città da bollino rosso, domani 17. Ecco quali sonoOggi sono 16 le città italiane con bollino rosso a causa delle alte temperature, aumentate a 17 domani.

Caldo estremo, da giovedì solo due città da bollino rosso | Oms: "In Italia cinque decessi in 24 ore per il caldo"Da giovedì, solo due città italiane avranno il bollino rosso per le temperature elevate.

Temi più discussi: Caldo, da oggi raddoppiano le città con bollino rosso. Ecco come sono aumentati i decessi in Europa; Caldo e afa estremi, oggi 4 città da bollino rosso: domani saranno 7. Attesi 45 gradi in Sardegna; Caldo estremo, allarme salute mentale fra i giovani: le temperature elevate raddoppiano il rischio di ricoveri; Caldo record, raddoppiano le morti di animali durante il trasporto verso i macelli nel Regno Unito.

caldo da oggi raddoppianoCaldo e afa estremi, oggi 4 città da bollino rosso: domani saranno 7. Attesi 45 gradi in SardegnaAlmeno ancora un'altra settimana tra afa e caldo estremo: bollino rosso, oggi, per Torino, Perugia, Firenze e Brescia. In arancione 11 città tra cui Roma, Genova, Cagliari e Bologna. Nessun bollino ve ... msn.com

caldo da oggi raddoppianoCaldo anomalo, è la settimana da record: i 40 gradi non sono più tabù. Mercoledì 7 città da bollino rossoROMA – È iniziata la settimana del caldo estremo da record: come anticipato da tutti i meteorologi d’Italia infatti il Belpaese da oggi, lunedì 13 luglio, sarà alle prese con la terza anomala ondata a ... dire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web