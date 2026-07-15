Durante l’ondata di caldo, i servizi della Caritas sono attivi per offrire supporto alle persone senza dimora. Vengono forniti spazi all’ombra, acqua e possibilità di lavarsi, per proteggersi dai rischi legati alle alte temperature.

L’EMERGENZA. Le persone senza fissa dimora sono esposte ai rischi delle alte temperature. Don Trussardi: «Servizi attivi, diamo la possibilità di stare all’ombra, dissetarsi e lavarsi». Mentre l’estate entra nel vivo e la città si svuota progressivamente, a Bergamo c’è una preziosa rete solidale che non va in vacanza e continua a presidiare le situazioni di maggiore vulnerabilità, restituendo l’immagine di una comunità che, ancora una volta, non vuole lasciare indietro nessuno. In questi giorni segnati dall’ondata di caldo estremo, la Caritas diocesana bergamasca si conferma in prima linea a favore delle persone senza fissa dimora e in condizioni di grave marginalità, tra i soggetti più esposti ai rischi connessi alle alte temperature. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Caldo, Caritas in prima linea: «Sostegno a chi vive in strada sotto il sole»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Little Women by Louisa May Alcott (Chapter42-Chapter47) | Deep Voice | For Study and Relaxation

Notizie e thread social correlati

Indumenti leggeri, prodotti igienici, punto ristoro in spazi freschi: “Nessuno dovrebbe affrontare da solo il caldo estremo”. L’aiuto a chi vive in strada, sotto il sole cocenteDurante l'ondata di caldo che da giorni interessa la Lombardia, molte persone senza dimora sono state colpite dal caldo estremo.

Milano e l'ondata di caldo record, Bertolaso: «Ospedali sotto stress. La prima regola è idratarsi. Troppi bimbi al sole»A Milano, negli ultimi dieci giorni, le temperature sono state molto più alte rispetto alla media, causando un grande afflusso negli ospedali.

Temi più discussi: Caldo, Caritas in prima linea: Sostegno a chi vive in strada sotto il sole; Terremoto in Venezuela: al via a Pavia la raccolta fondi per Caritas Venezuela; A Solaro pasti caldi alle famiglie in difficoltà: il progetto che unisce McDonald’s, Caritas e Comune; Una città che si mobilita per salvare gli invisibili.

Caldo, Caritas in prima linea: Sostegno a chi vive in strada sotto il soleLe persone senza fissa dimora sono esposte ai rischi delle alte temperature. Don Trussardi: Servizi attivi, diamo la possibilità di stare all’ombra, dissetarsi e lavarsi. ecodibergamo.it

Ucraina: Caritas Italiana in prima linea per rispondere all’emergenza freddo e ai bisogni più urgentiIn Ucraina, l’inverno è diventato una nuova, silenziosa emergenza. Per affrontare questa situazione, Caritas Italiana sostiene, insieme alle Caritas della rete internazionale, i programmi di ... agensir.it