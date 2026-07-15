Caldo aumenta l’afa sull’Italia Al Nord in arrivo temporali

Il caldo e l’afa si intensificano sull’Italia, con il picco atteso tra domani e venerdì. Oggi, tuttavia, sono previsti temporali al Nord, con un’allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da un aumento delle temperature e da fenomeni temporaleschi nelle regioni settentrionali. Nessuna altra informazione aggiuntiva è disponibile al momento.

Aumenta l’afa sull’Italia, il culmine è previsto tra domani e venerdì ma al Nord per oggi sono previsti temporali: allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caldo, aumenta l'afa sullItalia. Al Nord in arrivo temporali

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