Firenze è nuovamente sotto allerta rossa a causa del caldo intenso, con un picco di 37 gradi previsto per giovedì 9 luglio. La terza ondata di calore sta investendo la città, portando anche un aumento dei bollini arancioni nel bollettino del ministero della Salute. Da un bollino arancione di oggi, 7 luglio 2026, se ne prevedono dieci domani, segnalando un peggioramento delle condizioni climatiche.

ROMA – La terza ondata di calore sta per investire anche Firenze. E aumentano i bollini arancioni del bollettino del ministero della Salute: domani sono 10 rispetto al solo uno di oggi, 7 luglio 2026, che spetta a Firenze. E giovedì 9 torna a comparire un unico bollino rosso (rischio caldo massimo per tutti), sempre Firenze, mentre i bollini arancioni (rischio solo per i più fragili) saranno solo tre: Perugia, Pescara e Torino. Partendo da oggi, 15 sulle 27 città prese in esame dal bollettino hanno il bollino giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore). Gli altri 11 centri urbani sono in verde: nessun rischio caldo,quindi, a Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Frosinone, Genova, Napoli, Palermo, Rieti, Trieste e Viterbo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Firenzepost.it - Caldo a Firenze: torna l’allerta rossa, giovedì 9 picco di 37 gradi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Victoria et Catherine II : les deux impératrices qui ont changé l'Histoire | Trésors du Patrimoine

Notizie e thread social correlati

Caldo a Firenze: picco di 35 gradi giovedì 28, scatta l’allerta rossaGiovedì 28, a Firenze si sono raggiunti i 35 gradi, portando all'attivazione dell'allerta rossa per il caldo.

Caldo in Toscana: weekend di allerta rossa a Firenze, temperature percepite fino a 37 gradiNel fine settimana del 20 e 21 giugno 2026, Firenze è in allerta rossa per ondata di calore.

Temi più discussi: Caldo, a Firenze torna l’allerta arancione ma senza nuova ondata estrema; Firenze, torna l'emergena caldo: due giorni di allerta arancione; Che caldo fa: a Firenze torna l'allerta arancione; Firenze torna a respirare, terminata l’ondata di caldo eccezionale: temperature giù di 10 gradi.

A Firenze torna il caldo, l'allerta è arancione. Oggi le temperature percepite fino 35 gradi, domani e mercoledì 36 gradi #ANSA x.com

Caldo a Firenze: torna l’allerta rossa, giovedì 9 picco di 37 gradiLa terza ondata di calore sta per investire anche Firenze. E aumentano i bollini arancioni del bollettino del ministero della Salute: domani sono 10 rispetto al solo uno di oggi, 7 luglio 2026, che sp ... firenzepost.it

Caldo a Firenze: torna l’emergenza, allerta arancione martedì e mercoledì. Temperature fino a 36 gradiTorna l'emergenza caldo a Firenze e scatta l'allerta arancione domani, 7 luglio e dopodomani, 8 luglio 2026, come indica il bollettino del ministero della Salute ... firenzepost.it