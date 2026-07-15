Il Milan ha incontrato l'agente di un giocatore, in seguito alla decisione del calciatore di non partecipare agli allenamenti dell'Udinese. La società bianconera vive tensioni interne legate alla vicenda. Il calciatore, coinvolto in un caso legato al mercato, ha scelto di non presentarsi alla sessione di allenamento senza preavviso. La situazione sta creando malumore tra i dirigenti dell'Udinese, che attendono sviluppi sulla sua posizione.

In casa Udinese si respira un ambiente non proprio roseo, il tutto a causa del caso Nicolò Zaniolo. Come vi avevamo riferito nel pomeriggio, il calciatore ha deciso di non presentarsi agli allenamenti dei bianconeri. In queste ore, inoltre, sarebbe in programma un incontro tra l'agente del calciatore e il club friulano per provare a trovare un accordo, ma la distanza non è facile da colmare. Milan, incontro con l'agente di Zaniolo. Come riferito precedentemente, il club bianconero sarebbe fermo a 1,5 milioni di euro netti a stagione, mentre l'ex attaccante giallorosso vorrebbe almeno 500 mila euro in più a causa delle ottime prestazioni dell'ultima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato, rottura con l'Udinese: l'incontro del Milan con l'agente

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