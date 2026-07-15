Calciomercato Roma Dovbyk piace al Genoa | il costo frena la trattativa

Notizia in breve

Il Genoa ha mostrato interesse per Dovbyk, ma il costo del calciatore frena la trattativa. La Roma sta lavorando per accontentare il tecnico in vista della prossima stagione. La trattativa tra il club e il Genoa è ancora in fase iniziale e non ci sono accordi definitivi. La società giallorossa continua a monitorare il mercato in cerca di soluzioni compatibili con le richieste del tecnico. Nessun altro dettaglio sui tempi o eventuali sviluppi.