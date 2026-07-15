Calciomercato Roma Dovbyk piace al Genoa | il costo frena la trattativa
Il Genoa ha mostrato interesse per Dovbyk, ma il costo del calciatore frena la trattativa. La Roma sta lavorando per accontentare il tecnico in vista della prossima stagione. La trattativa tra il club e il Genoa è ancora in fase iniziale e non ci sono accordi definitivi. La società giallorossa continua a monitorare il mercato in cerca di soluzioni compatibili con le richieste del tecnico. Nessun altro dettaglio sui tempi o eventuali sviluppi.
Il calciomercato della Roma entra sempre più nel vivo e, in queste ore particolarmente intense, la dirigenza giallorossa continua a lavorare per soddisfare le richieste di Gian Piero Gasperini in vista della nuova stagione. Tra i temi di discussione c’è quello legato al futuro di Artem Dovbyk, attaccante ucraino che continua ad essere nel mirino del Genoa di Daniele De Rossi. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore sarebbe disposto a trasferirsi in rossoblù, ma l’eventuale trattativa tra Roma e Genoa si scontra con un ostacolo tutt’altro che secondario: la valutazione economica fissata dal club capitolino. Dovbyk-Genoa, il costo resta il principale ostacolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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