Calciomercato Roma Dovbyk apre al Genoa | si lavora sulla formula

Un calciatore ucraino ha confermato di essere in trattative con il Genoa, con l’obiettivo di definire la formula del trasferimento. La Roma, attualmente impegnata a cedere alcuni giocatori per migliorare la propria situazione finanziaria, sta lavorando per liberare risorse e fare plusvalenze. La società rossoblù sta valutando le modalità del trasferimento, mentre i dettagli sul contratto e sulla formula di pagamento sono ancora in fase di definizione.

Gasperini lo aveva detto nella giornata di ieri: “Da oggi comincia il nostro mercato”, e non intendeva soltanto in entrata, ma anche quello in uscita. Tutti sono a conoscenza della situazione economica della Roma, che sta cercando da settimane di fare plusvalenze, liberare slot e spazio salariale. Uno dei calciatori più difficili da cui monetizzare è Artem Dovbyk, arrivato sotto la guida di Daniele De Rossi nel 2024 per oltre 35 milioni di euro. Oggi, due anni dopo, sarebbe lo stesso ex centrocampista e tecnico giallorosso a rivolerlo al centro del proprio attacco, stavolta in maglia Genoa. Sì di Dovbyk a De Rossi, la Roma valuta l’affare.... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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