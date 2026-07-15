Il Manchester United sta valutando un trasferimento in Italia per rafforzare il centrocampo, puntando su Manu Koné della Roma. L’affare legato a Ederson è saltato dopo un secondo ciclo di visite mediche non conclusivo. Nel frattempo, il Milan segue con attenzione Zaniolo, anche lui in orbita italiana, per il ruolo di trequartista. Nessuna ufficialità è ancora arrivata, ma i club sono impegnati nelle trattative di mercato.

Roma, 15 luglio 2026 – Potrebbe arrivare comunque dall’Italia il rinforzo a centrocampo del Manchester United. Sfumato l’affare Ederson, che non ha superato la seconda trance di visite mediche, i “Red Devils” avrebbero messo nel mirino Manu Koné della Roma. Secondo l'ex difensore dello United Rio Ferdinand, il club inglese sarebbe addirittura pronto a mettere sul piatto ben 53 milioni per assicurarsi il centrocampista francese. Una somma che potrebbe fare decisamente comodo alla Roma, la quale sta puntando con decisione verso l’obiettivo Crysencio Summerville, attaccante esterno olandese in forza al West Ham, appena retrocesso in Championship. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sport.quotidiano.net - Calciomercato, lo United su Koné. Milan: occhi su Zaniolo per la trequarti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan, occhi su Konè? Gozzini: “La concorrenza non manca”Il Milan sarebbe interessato a Ismael Konè, secondo quanto dichiarato da Gozzini.

Leggi anche: Calciomercato, l’Inter punta su Jones e Solet. Juve e Milan monitorano la situazione Zaniolo

Temi più discussi: Éderson-Manchester United: trattativa collassata, torna all'Atalanta; Perché Ederson al Manchester United è saltato e come cambia ora il mercato dell'Atalanta; Calciomercato Roma, non solo il Manchester United: anche il Liverpool su Manu Konè; Soulé e Koné possono lasciare la Roma: quanto chiede D’Amico. E su Garnacho….

L'annuncio improvviso dell'ex stella dei Red Devils, Rio Ferdinand sul centrocampista della Roma: Il Manchester United ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 45 milioni di sterline (circa 53 milioni di euro, ndr). Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di x.com

Calciomercato, lo United su Koné. Milan: occhi su Zaniolo per la trequartiI rumors e le trattative di mercato della giornata di oggi. Il club inglese sarebbe addirittura pronto a mettere sul piatto 53 milioni per assicurarsi il centrocampista francese ... sport.quotidiano.net

Addio Roma: Lo United ha preso Koné, ecco la cifraInizialmente in panchina nella semifinale di ieri contro la Spagna, Manu Koné non è riuscito a sovvertire le sorti della Francia quando è entrato in campo. Al centro delle indiscrezioni di calciomerca ... asromalive.it

Il Secolo XIX: Sampdoria, non solo Insigne. Occhi su Sinani e Bebou reddit