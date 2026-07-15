Calciomercato lo United su Koné Milan | occhi su Zaniolo per la trequarti

Da sport.quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Manchester United sta valutando un trasferimento in Italia per rafforzare il centrocampo, puntando su Manu Koné della Roma. L’affare legato a Ederson è saltato dopo un secondo ciclo di visite mediche non conclusivo. Nel frattempo, il Milan segue con attenzione Zaniolo, anche lui in orbita italiana, per il ruolo di trequartista. Nessuna ufficialità è ancora arrivata, ma i club sono impegnati nelle trattative di mercato.

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Roma, 15 luglio 2026 – Potrebbe arrivare comunque dall’Italia il rinforzo a centrocampo del Manchester United. Sfumato l’affare Ederson, che non ha superato la seconda trance di visite mediche, i “Red Devils” avrebbero messo nel mirino Manu Koné della Roma. Secondo l'ex difensore dello United Rio Ferdinand, il club inglese sarebbe addirittura pronto a mettere sul piatto ben 53 milioni per assicurarsi il centrocampista francese. Una somma che potrebbe fare decisamente comodo alla Roma, la quale sta puntando con decisione verso l’obiettivo Crysencio Summerville, attaccante esterno olandese in forza al West Ham, appena retrocesso in Championship. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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