Sul fronte delle trattative di mercato, si parla di un accordo tra la Juventus e un attaccante francese, con una promessa già fatta. Per il centrocampo, invece, tutta la rosa è compatta su un centrocampista, con un’intesa raggiunta tra le parti. La trattativa con l’attaccante francese, coinvolgendo anche un altro nome, continua a essere al centro dell’attenzione, senza ancora una conclusione ufficiale.

di Luca Fioretti Di Marzio fa il punto sulle trattative bianconere: per l’attacco c’è la promessa del francese, a centrocampo tutti uniti su Kessié. La telenovela di mercato tra la Juventus e Randal Kolo Muani continua a tenere col fiato sospeso i tifosi bianconeri. A fare chiarezza sui motivi di questa estenuante trattativa e sui reali scenari per l’attacco è stato l’esperto Gianluca Di Marzio, che dal suo podcast “Caffè Di Marzio” ha svelato interessanti retroscena. Dietro l’insistenza della dirigenza piemontese c’è infatti una vera e propria promessa con il giocatore, risalente alla scorsa stagione: dopo un dietrofront dell’ultimo minuto da parte della Juve, che costrinse il francese a un prestito last-minute al Tottenham e irrigidì i rapporti col PSG, Kolo Muani non ha mai smesso di voler vestire il bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Di Marzio svela: «Patto con Kolo Muani, Kessié mette d’accordo tutti». Il punto sulle trattative

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Juventus, Di Marzio fa il punto sulla situazione dei bianconeri: da Comolli a Carnevali

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Juventus, mossa di Kolo Muani col Psg (e la richiesta del Parma per Pellegrino) - Vlahovic? Non è finita, doccia fredda per Kessie e tesoretto grazie a Muharemovic... Trattative bianconereUn giocatore ha firmato con il Paris Saint-Germain dopo aver lasciato la Juventus, mentre il Parma ha avanzato una richiesta per un altro calciatore.

Calciomercato Juventus-Kolo Muani, Carnevali mette la quinta - Kessie, la risposta del Presidente alla Signora, Muharemovic e... I rumors bianconeriIl Paris Saint-Germain sta vendendo Randal Kolo Muani alla Juventus, dopo aver ceduto Goncalo Ramos al Milan.

Temi più discussi: La Juventus pensa a Massara come direttore tecnico. Le news di calciomercato; Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale; Perché ricky Massara è la prima vera mossa di Carnevali; Calciomercato Juventus, mossa di Kolo Muani col Psg (e la richiesta del Parma per Pellegrino) - Vlahovic? Non è finita, doccia fredda per Kessie e tesoretto grazie a Muharemovic... Trattative bianconere.

Il nome di Guglielmo Vicario piace al Napoli ma al momento per Meret e Milinkovic-Savic non ci sono offerte concrete Intanto, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, risalgono le quotazioni di Guglielmo Vicario per la Juventus I bianconeri cerc x.com

Di Marzio: Juve, ecco cosa manca per Kolo Muani. A centrocampo c'è KessièL'esperto di mercato Gianluca Di Marzio fa il punto sul mercato in entrata della Juventus, soffermandosi sulla telenovela Kolo Muani. tuttojuve.com

Calciomercato Juventus, Di Marzio sgancia la bomba!Il re del calciomercato, Gianluca Di Marzio, nel corso del suo podcast Caffè Di Marzio, ha fatto il punto sulle principali manovre di mercato della Juventus, partendo dal nuovo corso ... juvenews.eu