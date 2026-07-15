Una donna coinvolta in un incidente stradale a Caiazzo si è data alla fuga, ma è stata poi individuata dagli agenti della Polizia locale. La vettura coinvolta è stata rintracciata grazie alle indagini degli agenti, che hanno identificato la conducente. L’incidente si è verificato nel centro cittadino e, dopo la fuga, sono stati avviati accertamenti per risalire alla persona alla guida. La donna è stata quindi trovata e sottoposta ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Un esempio di professionalità, dedizione al dovere e spirito di servizio, che ha permesso di rintracciare una autovettura coinvolta in un incidente a Caiazzo che si era dileguata e risalire all’identità della relativa conducente. Per questo motivo la signora Lucia Valentino di Alvignano, coinvolta nell’incidente, ha voluto consegnare una lettera di formale elogio e ringraziamento agli agenti Pietro Rolli e Diego Cicchella del Comando di Polizia Municipale di Caiazzo, guidato dal comandante Sergio De Luca. L’episodio risale al 9 giugno scorso quando la signora Lucia Valentino rimase coinvolta in un incidente stradale sulla statale che da Caiazzo porta a Ruviano. 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

© Caserta.corriere.it - Caiazzo, donna provoca un incidente stradale e si dà alla fuga: viene individuata dagli agenti della Polizia locale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rapina una giovane donna sull’autobus: 34enne bloccato da sei agenti della polizia localeUn uomo di 34 anni è stato arrestato da sei agenti della polizia locale dopo aver tentato di rapinare una giovane donna su un autobus, sottraendole...

Argomenti più discussi: Caiazzo, donna provoca un incidente stradale e si dà alla fuga: viene individuata dagli agenti della Polizia locale; Caiazzo donna provoca un incidente stradale e si dà alla fuga | viene individuata dagli agenti della Polizia locale; Provoca incidente e scappa via, rintracciato da un agente di Maddaloni e dal collega; Florida fugge dagli agenti dell’Ice e viene travolto da un tir | morto un 28enne.