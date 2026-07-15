Federica Brignone si sta allenando in vista della stagione 2026-2027, dopo aver subito un infortunio che ha modificato il suo corpo. Ha dichiarato che il suo fisico non tornerà mai come prima, ma non si arrende. Dopo aver vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la sciatrice sta preparando il ritorno alle competizioni.

Federica Brignone: Riscatto e Preparazione per la Stagione 2026-2027. Ritorno in Pista dopo l’Infortunio. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone, dopo un’annata straordinaria culminata con due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sta intensificando il suo allenamento in vista della nuova stagione 2026-2027. La campionessa valdostana, che ha affrontato un infortunio grave con doppia frattura della tibia e rottura del legamento crociato anteriore, si prepara per un rientro graduale. Nelle sue dichiarazioni a “L’Equipe”, ha descritto il suo attuale stato di salute e le sfide che sta affrontando post-infortunio. La Lotta Quotidiana per il Ritorno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Brignone: “Il mio corpo non tornerà mai come prima, ma non mi arrendo”.

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