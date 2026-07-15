L’amministratore di Banco Bpm ha riferito ai consiglieri sui recenti sviluppi del risiko bancario, senza dettagli aggiuntivi. La riunione si è svolta in un contesto di attesa, mentre si rimane in sospeso sulla posizione di Montepaschi. Il consiglio, aperto anche ad altri temi, non ha fornito indicazioni precise sulle prossime mosse. Lovaglio, invece, spinge per ulteriori azioni, mentre Castagna si limita a attendere.

A Piazza Meda si attende di sapere cosa farà Montepaschi. Ieri l’amministratore di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, ha aggiornato i consiglieri d’amministrazione sui recenti sviluppi del risiko bancario, ma non sarebbe emerso niente di più da un consiglio d’amministrazione ordinario che aveva anche tanti altri ordini del giorno. La verà data «x» è domani, vale a dire quando tornerà a riunirsi il board di Mps: sono in tanti a chiedersi cosa emergerà. Quello che pare probabile è che verrà fatto un passo in avanti: da Siena si risponderà alla proposta di Intesa Sanpaolo, dove in virtù delle recenti dichiarazioni del ceo Luigi Lovaglio potrebbe essere richiesto un aumento del valore dell’offerta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bpm, Castagna aspetta ma Lovaglio vuole di più

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Risiko bancario, Mps tra Intesa e Bpm. Spunta un patto Lovaglio-CastagnaAl termine del consiglio di amministrazione di Montepaschi, previsto per domani, si avrà una prima indicazione sulle prossime mosse della banca.

Leggi anche: Banco Bpm aspetta Mps: l’offerta non è archiviata. Il piano di Castagna

Temi più discussi: Bpm, Castagna aspetta ma Lovaglio vuole di più; Banco Bpm passa al board di Montepaschi la palla sulla fusione; Mps, ancora suspense sulle offerte. Bpm aspetta a scoprire le carte; Mps ancora suspense sulle offerte Bpm aspetta a scoprire le carte.

Mps, ancora suspense sulle offerte. Bpm aspetta a scoprire le carteTutti gli occhi sono puntati su Siena. Dopo il consiglio di amministrazione di Banco Bpm, che ieri ha fatto il punto sul dossier Mps, domani toccherà al board di Rocca Salimbeni. Sul tavolo ci sono l’ ... quotidiano.net

Bpm, Castagna aspetta ma Lovaglio vuole di piùA Piazza Meda si attende di sapere cosa farà Montepaschi. Ieri l’amministratore di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, ha aggiornato i consiglieri d’amministrazione sui recenti sviluppi del risiko bancario, ... ilgiornale.it