L’EBU ha ufficializzato il match per la cintura vacante dei pesi medi. L’incontro tra Dario Morello e George Liddard sarà organizzato da Matchroom in una località inglese ancora da definire. Dario Morello avrà la sua occasione per il titolo europeo dei pesi medi. L’EBU ha reso noto che il match per la cintura vacante della categoria sarà disputato tra il pugile italiano e il britannico George Liddard. L’incontro è in programma il prossimo 22 agosto nel Regno Unito, in una località inglese ancora da stabilire. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Boxe, titolo europeo pesi medi: Morello sfida Liddard il 22 agosto in UK

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TITOLO ITALIANO PESI LEGGERI | FRANCESCO ACATULLO VS DAVIDE CARPENTIERI

Notizie e thread social correlati

Titolo europeo femminile dei pesi leggeri, Tessari-Janicijevic in diretta su Italia Boxe TVSabato 6 giugno, al PalaDozza di Bologna, si terrà la sfida per il titolo europeo femminile dei pesi leggeri.

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integraleNella categoria dei pesi medi, il match tra Faraoni e Rossetti si è concluso con la vittoria di Faraoni.

Temi più discussi: EUROPEO PESI MEDI - IL PROSSIMO 22 AGOSTO IN UK LA SFIDA MORELLO VS LIDDARD; Pugilato, morto Domenico Adinolfi. Fu campione italiano ed europeo; Domenico Adinolfi, il pugile che non cadde mai abbastanza; Ceccano – Addio ad Adinolfi, fortissimo campione di boxe.

Ben Whittaker è in trattative avanzate per combattere contro Conor Wallace in un eliminatorio finale per il titolo IBF dei pesi massimi leggeri il 3 ottobre a Birmingham, Inghilterra, secondo Ring magazine reddit

Lutto nel mondo della boxe, scomparso Tonino Puddu, europeo pesi leggeriLutto nel mondo dello sport sardo: è morto all'età di 81 anni il pugile Tonino Puddu, cagliaritano, campione europeo dei Pesi leggeri. Il titolo era stato conquistato nel 1971 allo stadio Amsicora di ... ansa.it

Boxe, Pamela Malvina al PalaDozza per il titolo mondiale. La storia delle grandi sfide a BolognaPer la prima volta, Bologna vedrà assegnare un titolo mondiale, ulteriore capitolo di una rodata, per lunghi anni febbrile, tradizione pugilistica. Nel 1955, allo stadio Comunale (il futuro Dall'Ara) ... bologna.repubblica.it