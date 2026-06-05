titolo europeo femminile dei pesi leggeri tessari janicijevic in diretta su italia boxe tv

Sabato 6 giugno il PalaDozza di Bologna ospita la sfida per il titolo EBU Silver dei pesi leggeri tra Biancamaria Tessari e Jelena Janicijevic. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Grande appuntamento con la boxe femminile sabato 6 giugno al PalaDozza di Bologna, dove andrà in scena il match valido per il titolo EBU Silver dei pesi leggeri tra l’azzurra Biancamaria Tessari e Jelena Janicijevic. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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