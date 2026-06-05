Titolo europeo femminile dei pesi leggeri Tessari-Janicijevic in diretta su Italia Boxe TV
Sabato 6 giugno, al PalaDozza di Bologna, si terrà la sfida per il titolo europeo femminile dei pesi leggeri. La gara vedrà contrapposte Biancamaria Tessari e Jelena Janicijevic, con l’incontro trasmesso in diretta su Italia Boxe TV. La competizione riguarda il titolo EBU Silver, una delle principali classifiche continentali. La sfida si svolgerà in un evento che coinvolge anche altri incontri di pugilato professionistico.
Sabato 6 giugno il PalaDozza di Bologna ospita la sfida per il titolo EBU Silver dei pesi leggeri tra Biancamaria Tessari e Jelena Janicijevic. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Grande appuntamento con la boxe femminile sabato 6 giugno al PalaDozza di Bologna, dove andrà in scena il match valido per il titolo EBU Silver dei pesi leggeri tra l’azzurra Biancamaria Tessari e Jelena Janicijevic. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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