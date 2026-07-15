A Leporano, un giovane di 23 anni è stato arrestato dopo aver tentato di estorcere denaro a un uomo di 43 anni. Durante le indagini, è stato scoperto che il borsello di quest’ultimo era stato rubato e successivamente restituito, presumibilmente attraverso un’operazione di 'cavallo di ritorno'. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato.

Eseguito un arresto a Leporano (Taranto), dove un giovane di 23 anni è stato fermato in flagranza per tentata estorsione ai danni di un uomo di 43 anni. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini avviate dopo la denuncia della vittima, che aveva subito il furto del proprio borsello dall’auto. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il responsabile avrebbe chiesto denaro per restituire gli effetti personali sottratti. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scaturito dalla segnalazione di furto presentata da un 43enne residente in un comune vicino a Leporano. L’uomo aveva denunciato la sottrazione del proprio borsello, contenente denaro, documenti e un telefono cellulare, lasciato incustodito all’interno della sua autovettura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Borsello rubato a Leporano e restituito con il 'cavallo di ritorno', 23enne arrestato

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