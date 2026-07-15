Il panificio aperto da 50 anni rischia di chiudere a fine anno a causa dell’aumento dei costi energetici e delle bollette. Il proprietario spiega che i rincari non possono essere trasferiti sulle famiglie, rendendo difficile sostenere le spese. Entro il 31 dicembre, dovrà scegliere se ridurre il personale e tagliare le spese o chiudere definitivamente. La decisione dipenderà dall’andamento delle spese nei prossimi mesi.

Arezzo, 15 luglio 2026 – Fissa l’asticella di un anno in salita al 31 dicembre. Poi dovrà decidere: andare avanti riducendo i collaboratori e tagliando le spese, oppure chiudere. Spegnere i forni da dove ogni giorno escono venti tipologie di pane, oltre alla pasticceria secca. Mastica amaro Nico Vanni che nel 2027 porterà il suo panificio di Castiglion Fiorentino al mezzo secolo di vita «e vorrei tanto festeggiarlo, per i miei genitori e per la mia famiglia», sospira guardando il plico di bollette del gasolio sulla scrivania. L’apertura nel 1977, i dipendenti, i 23 punti vendita. Un traguardo raggiunto sulle orme del babbo Mario che con la moglie lo mise in piedi nel 1977 e da allora è cresciuto fino a diventare l’azienda che dà lavoro a sette dipendenti, oltre a quattro familiari che lo affiancano da mezzanotte fino a sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Bollette alle stelle, Nico rischia di chiudere il panificio (aperto da 50 anni): “I costi aumentano, ma non possiamo scaricare i rincari sulle famiglie”

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