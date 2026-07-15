BluOrobica fa un passo indietro | niente B Interregionale riparte dalla C in collaborazione con Excelsior

BluOrobica Bergamo non parteciperà alla Serie B Interregionale nella prossima stagione. La squadra ripartirà dalla Serie C, collaborando con la società Excelsior, con cui ha già collaborato in passato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il cambio di categoria e la partnership tra le due realtà sportive. La squadra continuerà a prepararsi per il campionato di Serie C, senza ulteriori dettagli sulla durata dell’accordo o sui piani futuri.

Nella prossima stagione BluOrobica Bergamo non prenderà parte al Campionato di Serie B Interregionale, ma affronterà il campionato di Serie C. E lo farà avvalendoci della collaborazione di Excelsior, storica realtà cestistica cittadina con cui BluOrobica ha già condiviso diversi progetti negli anni. “Non si tratta di un passo indietro, ma di una scelta che ridisegna in modo coerente l’intero progetto sportivo”, spiega la società arancioblu, che ha chiesto alla federazione il riposizionamento in un campionato inferiore dopo gli ultimi anni nella quarta serie nazionale. “Due fattori hanno guidato questa decisione: il primo è il nuovo accordo siglato con TAV Treviglio Brianza Basket, che nella prossima stagione accoglierà alcuni dei giovani più talentuosi del vivaio Blu, offrendo loro un contesto ideale per continuare a crescere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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