bimbo in bilico sul balcone salvato da una passante

Notizia in breve

Un bambino si è sporgato dal balcone di casa, rimanendo in bilico. Era solo in casa perché il fratello più grande dormiva. Una passante ha notato la scena, ha chiamato le forze dell’ordine e ha avvisato i soccorsi. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, hanno raggiunto il bambino e lo hanno messo in sicurezza, riportandolo all’interno dell’appartamento. Non ci sono state conseguenze per il bambino.