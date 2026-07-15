Bimbo in bilico sul balcone Salvato da una passante
Un bambino si è sporgato dal balcone di casa, rimanendo in bilico. Era solo in casa perché il fratello più grande dormiva. Una passante ha notato la scena, ha chiamato le forze dell’ordine e ha avvisato i soccorsi. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, hanno raggiunto il bambino e lo hanno messo in sicurezza, riportandolo all’interno dell’appartamento. Non ci sono state conseguenze per il bambino.
Un bambino di fatto solo in casa visto che il fratello più grande dormiva, si sporge pericolosamente dal balcone: è stato salvato da una passante che ha lanciato l’allarme e dagli agenti di polizia che lo hanno materialmente riportato in sicurezza sul terrazzo. Denunciata per abbandono di minore la madre del bimbo, che era uscita di casa per fare la spesa. È successo a Foligno in un’abitazione della periferia. E’ stato indispensabile l’intervento degli agenti della polizia del locale commissariato per evitare quella che si sarebbe potuta trasformare in una tragedia. Alla fine hanno denunciato la madre 36enne ritenuta responsabile del reato di abbandono di minori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Bambino solo in casa si arrampica sulla ringhiera del balcone: salvato da una passante, madre denunciataUn bambino di pochi anni si è arrampicato sulla ringhiera del balcone di casa, rischiando di cadere.
Tenta di strangolare un bimbo di 3 anni al parco davanti alla madre. Brescia, il piccolo salvato da un passanteUn uomo di 29 anni ha tentato di strangolare un bambino di 3 anni nel parco di Brescia.
Argomenti più discussi: Bimbo in bilico sul balcone. Salvato da una passante; Foligno, bimbo in bilico sul balcone mentre il fratello adolescente dorme: mamma denunciata -.
Bimbo in bilico sul balcone. Salvato da una passanteIl piccolo era rimasto solo in casa mentre il fratello adolescente dormiva. La mamma, uscita a fare la spesa, denunciata per abbandono di minore. msn.com
Entrato in acqua ha avuto un attacco epilettico. I soccorritori in servizio alla zona di piazzale Zenith hanno recuperato il bimbo di 8 anni affidandolo al 118 facebook
Foligno, bimbo in bilico sul balcone mentre il fratello adolescente dorme: mamma denunciataBimbo si arrampica sulla ringhiera del balcone di casa fino a sporgersi nel vuoto con le gambe, mentre il fratello adolescente dorme in camera e la mamma è fuori a fare la spesa. E’ stata una passante ... umbria24.it