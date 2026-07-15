Beautiful streaming replica puntata 15 luglio 2026 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 15 luglio 2026, sulla piattaforma di streaming è disponibile la replica dell'ultima puntata di Beautiful. In questa puntata, Taylor comunica a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca, una condizione che non le permette di continuare con le normali attività quotidiane. La scena si concentra sul momento di rivelazione e sulla reazione di Ridge alla notizia.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 15 luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Taylor rivela a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca che non le lascerà scampo. Chiede a Ridge di mantenere il segreto e di non informare né Steffy, né Thomas. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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