Una donna rivela a un ex marito di essere affetta da un'insufficienza cardiaca grave e in progressione. La donna chiede di mantenere il silenzio sulla diagnosi e di non coinvolgere i figli, con cui desidera passare più tempo possibile. La confessione viene fatta in un momento di tensione tra i due, che si confrontano sulla propria situazione di salute e sul futuro.

© US Mediaset Un’importante rivelazione scuote Ridge Forrester nei prossimi episodi di Beautiful. Taylor Hayes confessa infatti all’ex marito di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva che non le lascerà scampo e gli chiede di mantenere il segreto con i figli Steffy e Thomas, a cui vuole stare vicino. Tuttavia, Ridge non si rassegna alla diagnosi ed è disposto a vagliare altre alternative, motivo per cui invita la donna a sottoporsi a delle nuove visite. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 12 al 18 luglio 2026: Taylor svela a Ridge che sta per morire

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Beautiful anticipazioni 22-28 giugno 2026: Ridge scopre il segreto che Taylor nasconde

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