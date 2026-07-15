Due coppie maschili hanno vinto i tornei di beach volley ai Bagni Cafè Arzilla, con Roberti e Spendolini che hanno prevalso nel derby e Cardinali e Ripanti tra le donne. Complessivamente, 56 coppie hanno partecipato a due competizioni organizzate da diverse associazioni sportive sulla sabbia dei campi, nonostante il clima caldo e torrido.

Sono state 56 le coppie che hanno sfidato il clima torrido dando spettacolo sulla sabbia dei campi dei Bagni Cafè Arzilla dove in programma c’erano due tornei organizzati da Asd Beach Volley Addiction, Asd Sportland e Ssd Nuova Beachouse. Il 2x2 maschile ha visto il dominio dei giovani Federico Roberti e Alessandro Spendolini che, in una finale tutta fanese, hanno avuto la meglio per 2-0 su Nicola Letizi e Davide Magnanelli. Bronzo per i falconaresi Matteo Balducci e Luca Pulita mentre nel Silver ad imporsi sono stati Eraldo Xhiahani e Alberto Lanza che hanno preceduto nell’ordine Andrea Spadoni-Luca Pietrelli e Davide Grottaroli-Ludovico Mainardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Beach volley, successo ai Bagni Cafè Arzilla. Roberti e Spendolini, il derby è loro. Donne: vincono Cardinali e Ripanti

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