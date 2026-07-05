A Gstaad si è disputata una tappa del circuito internazionale di beach volley BTP Elite 16. Gli olandesi Boermans e Brouwer hanno vinto la finale contro gli statunitensi Crabb e Budinger con un punteggio di 2-1, dopo aver perso il primo set 26-28. Gottadi e Orsi Toth sono stati eliminati agli ottavi di finale. La competizione si è svolta sulla spiaggia svizzera, con le squadre che si sono sfidate in match di singoli set.

Sulla sabbia di Gstaad (Svizzera) è andata in scena una tappa del BTP Elite 16, il massimo circuito internazionale di beach volley. Gli olandesi Boermans e Brouwer si sono resi protagonisti di una bella rimonta in finale, sconfiggendo gli statunitensi Crabb e Budinger per 2-1 (26-28; 21-17; 15-11). Sul terzo gradino del podio maschile sono invece saliti i brasiliani Evandro e Arthur Lanci, capaci di regolare gli austriaci WallerPristauz per 2-0 (22-20; 21-16). Tra le donne, invece, il titolo è stato assegnato con un palpitante derby a stelle e strisce: CruzBrasher hanno fatto festa, sconfiggendo KraftCheng per 2-0 (21-19; 21-15). Il podio è stato completato dalle olandesi StamSchoon, che hanno liquidato le statunitensi con un perentorio 2-0 (21-19; 21-11). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley, Boermans/Brouwer e vincono l’Elite 16 di Gstaad. Gottadi/Orsi Toth eliminate agli ottavi

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