Beach volley Boermans Brouwer e vincono l’Elite 16 di Gstaad Gottadi Orsi Toth eliminate agli ottavi

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Gstaad si è disputata una tappa del circuito internazionale di beach volley BTP Elite 16. Gli olandesi Boermans e Brouwer hanno vinto la finale contro gli statunitensi Crabb e Budinger con un punteggio di 2-1, dopo aver perso il primo set 26-28. Gottadi e Orsi Toth sono stati eliminati agli ottavi di finale. La competizione si è svolta sulla spiaggia svizzera, con le squadre che si sono sfidate in match di singoli set.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sulla sabbia di Gstaad (Svizzera) è andata in scena una tappa del BTP Elite 16, il massimo circuito internazionale di beach volley. Gli olandesi Boermans e Brouwer si sono resi protagonisti di una bella rimonta in finale, sconfiggendo gli statunitensi Crabb e Budinger per 2-1 (26-28; 21-17; 15-11). Sul terzo gradino del podio maschile sono invece saliti i brasiliani Evandro e Arthur Lanci, capaci di regolare gli austriaci WallerPristauz per 2-0 (22-20; 21-16). Tra le donne, invece, il titolo è stato assegnato con un palpitante derby a stelle e strisce: CruzBrasher hanno fatto festa, sconfiggendo KraftCheng per 2-0 (21-19; 21-15). Il podio è stato completato dalle olandesi StamSchoon, che hanno liquidato le statunitensi con un perentorio 2-0 (21-19; 21-11). 🔗 Leggi su Oasport.it

beach volley boermans brouwer e vincono l8217elite 16 di gstaad gottadi orsi toth eliminate agli ottavi
© Oasport.it - Beach volley, Boermans/Brouwer e vincono l’Elite 16 di Gstaad. Gottadi/Orsi Toth eliminate agli ottavi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Beach volley, Elite16 Gstaad: Gottardi/Orsi Toth già agli ottavi, Cottafava/Dal Corso reagiscono e passano il turnoDue squadre italiane di beach volley hanno superato la fase a gironi all’Elite16 di Gstaad.

Beach volley, Ostrava amara a metà: Gottardi/Orsi Toth sconfitte ma agli ottavi, Scampoli/Bianchi eliminateAll’Elite 16 di Ostrava, le coppie italiane di beach volley hanno subito due sconfitte.

Temi più discussi: Beach volley, Gstaad chiama l’Italia: Gottardi-Orsi Toth guidano le quattro coppie azzurre nell’Elite16 svizzero; Gottardi/Orsi Toth agli ottavi di Gstaad; A Gstaad bene Gottardi/Orsi Toth, ko Cottafava Dal Corso; Beach volley, Elite16 Gstaad: Gottardi/Orsi Toth già agli ottavi, Cottafava/Dal Corso reagiscono e passano il turno.

boermans brouwer beach volley boermans brouwerBeachvolleyballers Boermans en Brouwer winnen toernooi in GstaadGSTAAD (ANP) - Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben het prestigieuze Elite16-toernooi in Gstaad gewonnen. In de finale in Zwitserland versloeg het Nederlandse koppel de Ameri ... msn.com

Beach volley, Boermans/Brouwer e vincono l’Elite 16 di Gstaad. Gottadi/Orsi Toth eliminate agli ottaviSulla sabbia di Gstaad (Svizzera) è andata in scena una tappa del BTP Elite 16, il massimo circuito internazionale di beach volley. Gli olandesi Boermans ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web