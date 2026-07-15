Basket serie C Angels linea verde | Vogliamo crescere

Gli Angels di Serie C confermano la linea verde anche per la stagione 2026-2027, puntando sulla crescita dei giovani. La squadra si prepara a una lunga e difficile annata, dopo aver perso due giocatori di rilievo. Nonostante le assenze, il club intende continuare a sviluppare i talenti giovanili e mantenere la propria identità. La strategia si basa sulla crescita graduale dei giovani, con un occhio al futuro.

Giovanissimi, da plasmare e far crescere in una stagione lunga e complicata come quella di Serie C. Gli Angels versione 20262027 manterranno la linea verde che li ha sempre contraddistinti, ancor più dopo la perdita di due pezzi da novanta come Giorgio Broglia e Ilya Saltykov. Il primo si è ritirato e sarà il prossimo team manager di Rbr, il secondo prova a scalare qualche categoria dopo tanti anni in gialloblù ed è vicino a Empoli in B Interregionale. "Due giocatori importanti per il nostro percorso, non c’è dubbio – dice coach Davide Tassinari -. Saremo sempre giovanissimi, ma è chiaro che poi cercheremo anche profili di senior adatti a far crescere i ragazzi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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