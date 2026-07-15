baseball under 12 bronzo europeo per la stella frometa

Il giocatore di baseball under 12 proveniente da Modena ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 12 a Parigi. La sua prestazione contribuisce a un risultato di rilievo per il team nazionale. La medaglia rappresenta un riconoscimento importante nel percorso del giovane atleta, considerato una promessa nel panorama del baseball giovanile.

La grande stella del baseball modenese Phill Frometa (foto) conquista la medaglia di bronzo agli Europei Under 12, 2026 giocati a Parigi. Un altro risultato di spessore per il giovane prospetto del mondo del baseball gialloblù. Il giovane talento del settore giovanile del Modena baseball si è messo in luce in tutte le quattro gare che hanno disputato gli azzurri nel corso degli Europei, nel ruolo di utlity ha giocato come pitcher vincente in gara uno contro Olanda finale 3 a 2 azzurri, in gara due da interbase con vittoria sulla Spagna in recupero per 8 a 5, terza vittoria sofferta sul favorito Belgio, nel ruolo interno, per arrivare alla semifinale con Phill lanciatore partente ma sconfitto, dalla Germania per 11 a 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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