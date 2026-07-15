Frenkie De Jong è tornato dal Mondiale con un grave infortunio al ginocchio, giocando con infiltrazioni. La notizia arriva dopo che il giocatore ha partecipato alla competizione, evidenziando un problema serio per il club. La situazione si aggiunge alle tensioni tra Barcellona e l’Olanda, con quest’ultima sotto critica per il modo in cui ha gestito la condizione del centrocampista. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di recupero o sulle conseguenze a lungo termine dell’infortunio.

Il Barcellona deve già fare i conti con un problema serio: Frenkie De Jong, come già scritto ieri da Sportmediaset, è tornato dal Mondiale con un grave infortunio al ginocchio. Il regista, in vacanza fino al 20 luglio, ha preferito tornare in anticipo e farsi visitare: risultato, ginocchio gravemente infiammato, versamento di liquido talmente importante da non rendere possibile la risonanza magnetica fino a quando non si riassorbirà, instabilità strutturale e non esclusi danni legamentosi. Il club blaugrana ha attaccato duramente Koeman e i medici olandesi, perché De Jong ha giocato le ultime due partite del Mondiale con infiltrazioni, e ha domandato spiegazioni ufficiali sulla gestione fisica del giocatore già in condizioni precarie. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Barcellona, furia totale contro l'Olanda: De Jong tornato seriamente infortunato, ha giocato con infiltrazioni

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