Bando Roma Capitale educazione all’affettività | domande entro il 16 luglio 2026

Scade il 16 luglio 2026 alle 23:59 il termine per inviare le domande di partecipazione al bando di Roma Capitale dedicato all’educazione all’affettività. La pubblicazione del bando e le modalità di presentazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’amministrazione comunale. La misura prevede finanziamenti per iniziative e progetti nel settore dell’educazione affettiva. Non sono previsti ulteriori proroghe per la scadenza.

Scade il 16 luglio 2026, alle ore 23:59, il termine per presentare le candidature al bando di Roma Capitale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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