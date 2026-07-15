Durante una seduta del Consiglio comunale il 15 luglio, il sindaco di Terni ha messo una mano sulla spalla della presidente dell’assemblea mentre parlava. La scena ha suscitato polemiche.

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi di nuovo al centro delle polemiche. Durante la seduta del Consiglio comunale di oggi, mercoledì 15 luglio, il primo cittadino della città umbra ha appoggiato una mano sulla spalla della presidente dell’assemblea, Sara Francescangeli, mentre era in corso un intervento. La presidente lo ha richiamato: “Sindaco, la vorrei pregare di non appoggiare la mano sulla mia spalla, perché il gesto che lei fa con estrema intimità è stato oggetto di tante critiche, critiche pesanti”. Bandecchi si è quindi scusato, aggiungendo: “Chiedo scusa, non capiterà mai più che le poggi una mano sulla spalla. È un gesto amicale molto sereno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bandecchi, mano sulla spalla a consigliera e frase omofoba

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Frase choc su Schlein e Modena, sospesa la consigliera della Lega PiazzaUna frase controversa è stata pronunciata da Debora Piazza, consigliera della Lega, durante un intervento riguardante Elly Schlein e la città di...

"Prenda la scopa e impari qualcosa", bufera per la frase sessista del sindaco alla consiglieraDurante una seduta del Consiglio comunale in provincia di Teramo, il sindaco ha rivolto alla consigliera di opposizione una frase sessista,...