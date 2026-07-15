Autostrade più sicure col nuovo monitoraggio intelligente

Una nuova tecnologia di monitoraggio intelligente migliora la sicurezza delle autostrade, passando dalla manutenzione programmata a quella predittiva. Il sistema analizza dati in tempo reale per individuare potenziali criticità prima che si manifestino, consentendo interventi tempestivi. Questa innovazione mira a ridurre i rischi e prevenire incidenti, ottimizzando le attività di manutenzione e gestione delle infrastrutture stradali. La tecnologia sarà implementata su alcune tratte selezionate e successivamente estesa.

Dalla manutenzione programmata a quella predittiva, con l'obiettivo di individuare eventuali criticità prima che si manifestino. È questa la nuova frontiera della sicurezza delle infrastrutture stradali sulla quale punta Autostrade dello Stato, che ha avviato un sistema di monitoraggio intelligente di ponti e viadotti basato sull'integrazione tra sensoristica avanzata, intelligenza artificiale e Digital Twin, la replica digitale delle opere. Le prime sperimentazioni riguardano il Viadotto del Vernetto, sull'A32 del Traforo del Frejus, e il Ponte Talloria, sull'Autostrada Asti-Cuneo. L'iniziativa è stata presentata oggi a Roma, alla Club House Montecitorio, dove Autostrade dello Stato ha illustrato un nuovo modello di gestione delle infrastrutture strategiche fondato sulla raccolta e sull'analisi intelligente dei dati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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