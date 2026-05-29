I dati pubblicati da Unrae mostrano come i trasferimenti di auto di seconda mano siano sempre la scelta preferita dagli automobilisti italiani, una tendenza che ha come conseguenza la presenza di un parco circolante sempre più anziano. Le auto a benzina superano il diesel, mentre cresce lenta ma decisa la richiesta di auto elettriche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le auto usate piacciono sempre di più. I modelli si seconda mano più richiesti

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