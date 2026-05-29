Le auto usate piacciono sempre di più I modelli si seconda mano più richiesti
I trasferimenti di auto di seconda mano rappresentano la scelta preferita dagli automobilisti italiani, secondo i dati di Unrae. La domanda crescente di veicoli usati contribuisce a un parco circolante sempre più vecchio.
I dati pubblicati da Unrae mostrano come i trasferimenti di auto di seconda mano siano sempre la scelta preferita dagli automobilisti italiani, una tendenza che ha come conseguenza la presenza di un parco circolante sempre più anziano. Le auto a benzina superano il diesel, mentre cresce lenta ma decisa la richiesta di auto elettriche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Nel regno delle auto più costose: quali sono i modelli più cari?Nel mondo delle automobili, ci sono alcuni modelli che si distinguono per il loro costo elevato.
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