La madre di una ragazza di 13 anni deceduta a Piacenza ha commentato la confessione del suo fidanzato, un 15enne, che ha ammesso di averla spinta dal terrazzo. La donna ha riferito che il ragazzo non si è mostrato pentito e avrebbe chiesto uno sconto di pena. La polizia sta svolgendo le indagini e ha ascoltato la testimonianza del minorenne. La vittima è deceduta il 25 ottobre dopo essere precipitata dal suo appartamento.

In collegamento con "Morning News" la madre di Aurora Tila, la 13enne morta a Piacenza il 25 ottobre 2024 precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava, commenta la confessione da parte del fidanzato 15enne che l'avrebbe spinta. "L'ha fatta soffrire per un'ora e mezza prima di ucciderla e quando ha confessato non mostrava nessun tipo di emozione, nulla. Il suo viso era fermo" ha raccontato Morena Corbellini., "La sua è una strategia, per quasi due anni si è proclamato innocente e adesso all'improvviso, dopo un abbreviato, ha confessato di averla uccisa. Non è pentito né lui né la madre, lo ha fatto solo per avere uno sconto di pena. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Aurora uccisa a Piacenza, la mamma sulla confessione del fidanzato: "Non è pentito, vuole uno sconto di pena"

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