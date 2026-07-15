Audi RS3 noleggiata a Giugliano per una truffa sequestrarono e torturarono due uomini Condanne fino a 10 anni

Da teleclubitalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini sono stati sequestrati, picchiati e minacciati di morte dopo la scomparsa di un’auto Audi RS3 noleggiata da una società. Le indagini hanno rivelato che la vettura era stata utilizzata in un’operazione di truffa. La vettura è stata sequestrata durante le indagini. Le persone coinvolte nel procedimento rischiano condanne fino a dieci anni di carcere.

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Secondo quanto emerso dalle indagini, le due vittime sarebbero state sequestrate, picchiate e minacciate di morte dopo la sparizione della vettura, una Audi RS3 noleggiata appositamente da una società e poi impiegata nell'ambito di una presunta truffa. Determinante fu l'intervento dei carabinieri, allertati dalla compagna di una delle due persone sequestrate. I militari fecero irruzione in un'abitazione del quartiere San Giovanni a Teduccio, a Napoli, riuscendo a liberare le vittime e ad arrestare i presunti responsabili. Successivamente, una delle persone sequestrate sarebbe stata anche contattata da un soggetto incaricato, secondo gli investigatori, di convincerla a ritirare la denuncia presentata nei confronti degli imputati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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