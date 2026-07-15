Attenzione ai drink alterati | la campagna dei Carabinieri contro la droga dello stupro

Da laprimapagina.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I Carabinieri hanno avviato una campagna di sensibilizzazione contro i rischi dei drink alterati, in particolare in relazione alla droga dello stupro. Durante un evento pubblico, è stato segnalato un episodio in cui una ragazza ha manifestato difficoltà nel parlare, disorientamento e incapacità di mantenersi in piedi, dopo aver consumato un drink in un locale affollato. L’obiettivo è informare sui pericoli di sostanze somministrate senza consenso e promuovere comportamenti di attenzione tra i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una serata tra amici, un locale affollato, un drink consumato in tranquillità. Poi, all’improvviso, qualcosa cambia. Una ragazza inizia a parlare con difficoltà, appare disorientata, non riesce più a mantenersi in piedi. La reazione più comune è pensare che abbia semplicemente bevuto troppo. Ma potrebbe non essere così. È questo il messaggio forte e diretto della nuova campagna di prevenzione dell’Arma dei Carabinieri, che punta a sensibilizzare soprattutto i più giovani sul pericolo delle cosiddette “droghe dello stupro”, sostanze utilizzate per alterare la volontà delle vittime e facilitarne l’aggressione. Il video, costruito con un linguaggio semplice e immediato, invita a riconoscere i segnali che non devono mai essere sottovalutati. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

attenzione ai drink alterati la campagna dei carabinieri contro la droga dello stupro
© Laprimapagina.it - Attenzione ai drink alterati: la campagna dei Carabinieri contro la droga dello stupro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Basta un drink per rendere una serata un incubo: un video dei Carabinieri aiuta ad evitare il peggio

Video Basta un drink per rendere una serata un incubo: un video dei Carabinieri aiuta ad evitare il peggio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: In 6 mesi 3.600 chiamate per la droga dello stupro: smantellato il vertice

DROGA DELLO STUPROAllarme tra i giovani per la diffusione di sostanze sintetiche utilizzate come droga dello stupro.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web