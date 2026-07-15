Attenzione ai drink alterati | la campagna dei Carabinieri contro la droga dello stupro
I Carabinieri hanno avviato una campagna di sensibilizzazione contro i rischi dei drink alterati, in particolare in relazione alla droga dello stupro. Durante un evento pubblico, è stato segnalato un episodio in cui una ragazza ha manifestato difficoltà nel parlare, disorientamento e incapacità di mantenersi in piedi, dopo aver consumato un drink in un locale affollato. L’obiettivo è informare sui pericoli di sostanze somministrate senza consenso e promuovere comportamenti di attenzione tra i partecipanti.
Una serata tra amici, un locale affollato, un drink consumato in tranquillità. Poi, all’improvviso, qualcosa cambia. Una ragazza inizia a parlare con difficoltà, appare disorientata, non riesce più a mantenersi in piedi. La reazione più comune è pensare che abbia semplicemente bevuto troppo. Ma potrebbe non essere così. È questo il messaggio forte e diretto della nuova campagna di prevenzione dell’Arma dei Carabinieri, che punta a sensibilizzare soprattutto i più giovani sul pericolo delle cosiddette “droghe dello stupro”, sostanze utilizzate per alterare la volontà delle vittime e facilitarne l’aggressione. Il video, costruito con un linguaggio semplice e immediato, invita a riconoscere i segnali che non devono mai essere sottovalutati. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Basta un drink per rendere una serata un incubo: un video dei Carabinieri aiuta ad evitare il peggio
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