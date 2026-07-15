Attenzione ai drink alterati | la campagna dei Carabinieri contro la droga dello stupro

Notizia in breve

I Carabinieri hanno avviato una campagna di sensibilizzazione contro i rischi dei drink alterati, in particolare in relazione alla droga dello stupro. Durante un evento pubblico, è stato segnalato un episodio in cui una ragazza ha manifestato difficoltà nel parlare, disorientamento e incapacità di mantenersi in piedi, dopo aver consumato un drink in un locale affollato. L’obiettivo è informare sui pericoli di sostanze somministrate senza consenso e promuovere comportamenti di attenzione tra i partecipanti.