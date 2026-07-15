Al “Plava Laguna Croatia Open” di ATP Umago, Matteo Arnaldi, testa di serie numero quattro, ha superato il qualificato argentino Federico Agustin Gomez in tre set (6-3, 5-7, 6-3) dopo due ore e 35 minuti di gioco. La vittoria permette all’italiano di accedere ai quarti di finale. Nel frattempo, il suo avversario all’esordio, Cobolli, è stato eliminato.

Giornata di contrasti per il tennis italiano al “Plava Laguna Croatia Open” dell’ATP Umago 2026. Matteo Arnaldi, testa di serie numero quattro, ha conquistato con grande carattere l’accesso ai quarti di finale, domando l’ostico qualificato argentino Federico Agustin Gomez per 6-3, 5-7, 6-3 in due ore e trentacinque minuti di intensa battaglia. Sulla scia di questo entusiasmo, il testimone è passato a Flavio Cobolli, ma il cammino del romano si è interrotto a sorpresa già al secondo turno, nel suo match d’esordio nel tabellone. Accreditato della testa di serie numero uno e forte del suo status di numero 9 del ranking ATP mondiale, Cobolli è stato sconfitto dall’argentino Román Andrés Burruchaga con il punteggio netto di 6-2, 6-4. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - ATP Umago, Cobolli sconfitto all’esordio: va avanti Arnaldi

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