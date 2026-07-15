Atp Umago Cobolli eliminato da Burruchaga | Arnaldi vola ai quarti
Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno dell'Atp di Umago, sconfitta in due set dall’argentino Roman Andres Burruchaga. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-2 e 6-4. Invece, Arnaldi ha passato il turno e si è qualificato ai quarti di finale.
Flavio Cobolli esce subito di scena dall’ Atp di Umago. Il tennista romano è stato sconfitto al debutto dall’argentino Roman Andres Burruchaga, capace di imporsi in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. Sorride invece Matteo Arnaldi, che supera una battaglia di oltre due ore e mezza contro Federico Agustin Gomez e conquista l’accesso ai quarti di finale. Il torneo croato, trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, vede quindi un’uscita immediata per Cobolli e il passaggio del turno dell’altro azzurro, che ora affronterà il bosniaco Damir Dzumhur. Cobolli, debutto amaro contro Burruchaga. La sfida di Flavio Cobolli si mette subito in salita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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