Atp Umago Cobolli eliminato da Burruchaga | Arnaldi vola ai quarti

Notizia in breve

Flavio Cobolli è stato eliminato al primo turno dell'Atp di Umago, sconfitta in due set dall’argentino Roman Andres Burruchaga. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-2 e 6-4. Invece, Arnaldi ha passato il turno e si è qualificato ai quarti di finale.