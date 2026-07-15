Matteo Arnaldi, numero quattro del seeding, ha vinto contro il qualificato argentino Federico Augustin Gomez negli ottavi di finale di Umago. Il match si è concluso con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in due ore e 35 minuti. Con questa vittoria, Arnaldi si è qualificato per i quarti di finale del torneo croato.

Nel match degli ottavi di finale di Umago Matteo Arnaldi, testa di serie numero quattro, doma il qualificato argentino Federico Augustin Gomez 6-3 5-7 6-3 in due ore e trentacinque minuti e approda ai quarti di finale del torneo croato. Nel prossimo turno il semifinalista dell’ultimo Roland Garros affronterà il bosniaco Damir Dzumhur. Il ligure firma il break in apertura con il passante di diritto, consolida il vantaggio con la prima vincente del 2-0 e prende il largo siglando il 3-0 sul diritto in rete dell’argentino. Il sanremese continua a spingere e timbra il 4-0 grazie all’ace. Il sudamericano, dopo aver rimontato da 0-40, si sblocca con il 4-1, recupera un break firmando il 4-2 con la volée di rovescio e accorcia ulteriormente sul 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Umago 2026, Matteo Arnaldi doma l’ostico Gomez e approda ai quarti

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Roland-Garros 2026 - Matteo Arnaldi: Its Crazy to Think Im in the Semifinals

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