Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie provvisorie sono già disponibili, mentre quelle definitive saranno utilizzate per assegnare ruoli e supplenze del personale ATA. Sono stati aggiornati anche i dati di alcune città, tra cui Milano, Foggia, Taranto, Ragusa, Trapani e Rovigo. Le graduatorie definitive saranno pubblicate successivamente e serviranno per le nomine ufficiali nel nuovo anno scolastico.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. L'articolo ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Milano, Foggia, Taranto, Ragusa, Trapani e Rovigo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATA 24 Mesi: chiuse le domande, ora arriva l'Allegato G! Le prossime date da segnare

Notizie e thread social correlati

ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Ragusa]Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2026/27.

ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Lodi]Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive per il personale ATA con 24 mesi di servizio, valide per l’anno scolastico 2026/27.

Temi più discussi: Graduatorie ATA 24 mesi 2026/27, provvisorie in pubblicazione: elenchi aggiornati; Personale ATA: posti disponibili dopo la mobilità 2026 [AGGIORNATO con Crotone, Benevento e Caserta]; Se dovete viaggiare segnatevi la data del prossimo sciopero degli aerei a Malpensa.

ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive [AGGIORNATO con Roma, Grosseto, Genova e Vicenza]Prosegue la pubblicazione delle graduatorie permanenti ATA 24 mesi per l’anno 2026. L’articolo viene costantemente aggiornato con gli elenchi provvisori e definitivi diffusi dagli Uffici scolastici pr ... aetnanet.org

Graduatorie ATA 24 mesi, Allegato G: scelta scuole entro il 13 luglio 2026Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Ragusa - Proprietario OrizzonteScuola SRL - Viale delle Americhe 139 97100 Ragusa Società iscritta al registro delle impre ... orizzontescuola.it