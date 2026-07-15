L'elenco regionale per le assunzioni dei docenti dell'anno scolastico 2026-2027 rappresenta la principale novità di quest'anno. Creato con il decreto legge 712024 e attuato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con il decreto ministeriale del 22 aprile 2026, permette le convocazioni e le nomine anche da questa lista. La procedura coinvolge ora anche le regioni di Basilicata e Abruzzo.

L'elenco regionale per il ruolo, istituito con il DL 712024 e "messo in pratica" dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con dm n. 68 del 22 aprile 2026, è la vera novità delle assunzioni in ruolo dell'anno scolastico 202627. L'articolo Assunzioni docenti 2026: convocazioni e nomine anche da elenco regionale AGGIORNATO con Basilicata e Abruzzo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili

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