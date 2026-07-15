Assunzione nuovi capistazione anche in Emilia Romagna | ecco dove

Notizia in breve

Nella regione Emilia Romagna, è aperto un bando per la selezione di nuovi capistazione. Le candidature devono essere inviate entro il 19 luglio. Si tratta di una posizione importante per la gestione della rete ferroviaria, con responsabilità operative e di coordinamento. Le prove di selezione sono previste nelle prossime settimane, e i candidati interessati devono rispettare i requisiti indicati nel bando ufficiale.