Assunzione nuovi capistazione anche in Emilia Romagna | ecco dove
Nella regione Emilia Romagna, è aperto un bando per la selezione di nuovi capistazione. Le candidature devono essere inviate entro il 19 luglio. Si tratta di una posizione importante per la gestione della rete ferroviaria, con responsabilità operative e di coordinamento. Le prove di selezione sono previste nelle prossime settimane, e i candidati interessati devono rispettare i requisiti indicati nel bando ufficiale.
Bologna, 15 luglio 2026 — C'è tempo fino al 19 luglio per candidarsi a capostazione, uno dei ruoli chiave nella gestione della rete ferroviaria italiana. Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) ha aperto una nuova campagna di reclutamento nazionale per assumere Regolatori della Circolazione, la figura professionale che corrisponde al moderno Capo Stazione, con possibilità di inserimento anche in Emilia-Romagna. L'iniziativa rientra in un più ampio piano di ricambio generazionale e di sviluppo tecnologico che coinvolge il sistema ferroviario nazionale. Tra le sedi previste per le nuove assunzioni c'è anche l'Area Circolazione Orario di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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